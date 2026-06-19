Женская и мужская сборные Азербайджана проведут очередные матчи в Евролиге

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи Серебряной Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, женская национальная команда под руководством Фаика Гараева встретится со сборной Израиля.

Матч пройдет в Северной Македонии и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Мужская сборная Азербайджана, которую возглавляет Борис Гребенников, сыграет с командой Венгрии. Встреча состоится в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта Азербайджана и стартует в 18:00.

Отметим, что матчи данного тура женской Серебряной Евролиги проходят в Северной Македонии, а игры мужского турнира принимает Баку.

Женская сборная Азербайджана уже завтра проведет следующий матч против Швейцарии. Мужская команда 21 июня встретится со сборной Португалии.