Женская и мужская сборные Азербайджана проведут очередные матчи в Евролиге

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи Серебряной Евролиги.
Как сообщает İdman.Biz, женская национальная команда под руководством Фаика Гараева встретится со сборной Израиля.
Матч пройдет в Северной Македонии и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Мужская сборная Азербайджана, которую возглавляет Борис Гребенников, сыграет с командой Венгрии. Встреча состоится в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта Азербайджана и стартует в 18:00.
Отметим, что матчи данного тура женской Серебряной Евролиги проходят в Северной Македонии, а игры мужского турнира принимает Баку.
Женская сборная Азербайджана уже завтра проведет следующий матч против Швейцарии. Мужская команда 21 июня встретится со сборной Португалии.