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Женская и мужская сборные Азербайджана проведут очередные матчи в Евролиге

Волейбол
Новости
19 Июня 2026 09:56
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Женская и мужская сборные Азербайджана проведут очередные матчи в Евролиге

Сегодня мужская и женская сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи Серебряной Евролиги.

Как сообщает İdman.Biz, женская национальная команда под руководством Фаика Гараева встретится со сборной Израиля.

Матч пройдет в Северной Македонии и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Мужская сборная Азербайджана, которую возглавляет Борис Гребенников, сыграет с командой Венгрии. Встреча состоится в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта Азербайджана и стартует в 18:00.

Отметим, что матчи данного тура женской Серебряной Евролиги проходят в Северной Македонии, а игры мужского турнира принимает Баку.

Женская сборная Азербайджана уже завтра проведет следующий матч против Швейцарии. Мужская команда 21 июня встретится со сборной Португалии.

İdman.Biz
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