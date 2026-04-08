В женской Высшей лиге Азербайджана стартуют полуфиналы

Сегодня в женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу стартует полуфинальная стадия.

Как сообщает İdman.Biz, оба матча раунда состоятся в один день.

В 16:00 "Гянджа" сыграет с "Тураном". Во второй встрече дня "Национальная авиационная академия" встретится с DH Volley — игра начнется в 18:00.

Оба матча пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Ответные встречи запланированы на 11 и 13 апреля.

Отметим, что полуфиналы проходят по системе двух матчей — дома и на выезде. В случае равенства по победам будет сыгран "золотой сет". Решающие матчи за бронзовые и золотые медали состоятся в формате одной игры.