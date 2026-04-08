8 Апреля 2026 10:23
В женской Высшей лиге Азербайджана стартуют полуфиналы

Сегодня в женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу стартует полуфинальная стадия.

Как сообщает İdman.Biz, оба матча раунда состоятся в один день.

В 16:00 "Гянджа" сыграет с "Тураном". Во второй встрече дня "Национальная авиационная академия" встретится с DH Volley — игра начнется в 18:00.

Оба матча пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Ответные встречи запланированы на 11 и 13 апреля.

Отметим, что полуфиналы проходят по системе двух матчей — дома и на выезде. В случае равенства по победам будет сыгран "золотой сет". Решающие матчи за бронзовые и золотые медали состоятся в формате одной игры.

İdman.Biz
Новости по теме

Высшая лига Азербайджана по волейболу: стартовал этап полуфинала
7 Апреля 21:10
Волейбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: стартовал этап полуфинала

Оба поединка состоялись сегодня
Завершилось первенство Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек
6 Апреля 00:10
Волейбол

Завершилось первенство Азербайджана по волейболу среди юношей и девушек

В финальных матчах определились чемпионы среди мужских и женских команд

Определились финалисты первенства страны по волейболу U-18 - ФОТО
4 Апреля 23:50
Волейбол

Определились финалисты первенства страны по волейболу U-18 - ФОТО

Решающие матчи состоятся завтра

Определено расписание полуфиналов Высшей лиги Азербайджана по волейболу
4 Апреля 16:35
Волейбол

Определено расписание полуфиналов Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Матчи пройдут 7 и 14 апреля
Высшая лиги Азербайджана по волейболу среди женщин: определено расписание полуфиналов
4 Апреля 15:40
Волейбол

Высшая лиги Азербайджана по волейболу среди женщин: определено расписание полуфиналов

Матчи стартуют 8 апреля и пройдут в Баку и Товузе

Главный тренер сборной Азербайджана по волейболу U18 покинул пост
4 Апреля 10:33
Волейбол

Главный тренер сборной Азербайджана по волейболу U18 покинул пост

Турецкий специалист Шахин Чатма попрощался с командой

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд