Высшая лиги Азербайджана по волейболу среди женщин: определено расписание полуфиналов

Полуфинальный этап Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин стартует 8 апреля.
Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день в 16:00 "Гянджа" встретится с "Туран".
Во втором матче дня в 18:00 "Национальная авиационная академия" сыграет с DH Volley.
Ответные встречи состоятся 11 и 13 апреля. Большинство матчей пройдет в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта. Встреча "Туран" - "Гянджа" 11 апреля состоится в Олимпийском спортивном комплексе Товуза.
Согласно регламенту, полуфиналы состоят из двух матчей - дома и в гостях. В случае равенства побед победитель определится в "золотом сете".
Матчи за бронзовые и золотые медали пройдут в формате одной встречи.