4 Апреля 2026 16:35
Определено расписание полуфиналов Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Полуфинальный этап Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин стартует 7 апреля.

Как сообщает İdman.Biz, за выход в финал поборются "Муров Аз Терминал", "Хиласэдиджи", "Орду" и "Нефтчи".

В первый игровой день в 16:00 "Муров Аз Терминал" встретится с "Хиласэдиджи". Во втором матче дня в 18:00 "Орду" сыграет с "Нефтчи".

Ответные встречи между командами состоятся 14 апреля. Все матчи полуфинальной стадии пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно регламенту, полуфиналы состоят из двух матчей - дома и в гостях. В случае равенства побед победитель определится в "золотом сете".

Матчи за бронзовые и золотые медали пройдут в формате одной встречи.

