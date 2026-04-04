Главный тренер сборной Азербайджана по волейболу U18 покинул пост

Главный тренер юношеской и молодежной женской сборной Азербайджана по волейболу Шахин Чатма покинул свой пост.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на prosport.az, турецкий специалист накануне прибыл в федерацию и попрощался с коллективом.

По информации источника, он объяснил свое решение состоянием здоровья супруги.

Отметим, что сборная U18 под руководством Чатмы в прошлом месяце неудачно выступила во втором квалификационном раунде чемпионата Европы в Испании, проиграв Испании, Нидерландам и Эстонии со счетом 0:3.

Кроме того, возглавляемая им команда "Гянджляр" в Высшей лиге Азербайджана среди женщин не выиграла ни одного сета за весь турнир.

Также утверждается, что вместе с главным тренером могут покинуть команду его ассистенты Зихни Тюркай Тайлан и статистик Бирол Серим.