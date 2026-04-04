Определились финалисты первенства страны по волейболу U-18 - ФОТО

В спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана прошли полуфинальные матчи первенства страны среди юношей и девушек до 18 лет (U-18).

Как сообщает İdman.Biz, по итогам встреч определились пары финалистов:

Девушки: "Локомотив" уверенно обыграл "Огуз" (3:0), а "Национальная авиационная академия" нанесла поражение "Момине Хатун" (3:1).

Юноши: "Орду" в напряженной борьбе одолел "Муров Аз Терминал" (3:2), а "Восточный Зангезур" оказался сильнее "Баку" (3:1).

Завтра пройдут решающие игры. За третье место сразятся "Момине Хатун" — "Огуз" (девушки) и "Баку" — "Муров Аз Терминал" (юноши). В финалах встретятся "Локомотив" — "Национальная авиационная академия" и "Орду" — "Восточный Зангезур".