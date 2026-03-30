Сборная Азербайджана U18 завершила выступление на отборе ЧЕ-26 - ФОТО

Сборная Азербайджана по волейболу среди девушек до 18 лет завершила выступление на втором этапе квалификации чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, турнир проходил в испанском городе Кадис.

Азербайджанская команда выступала в группе С вместе со сборными Испании (хозяйки турнира), Эстонии и Нидерландов.

Подопечные проиграли все три матча группового этапа:

27 марта: Азербайджан - Испания 0:3

28 марта: Азербайджан - Нидерланды 0:3

29 марта: Азербайджан - Эстония 0:3

Во втором этапе квалификации ЧЕ-2026 участвовали 20 команд, разделенных на пять групп. Путевки в финальную стадию континентального первенства завоевали победители групп.