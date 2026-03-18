В Высшей лиге Азербайджана пройдут очередные матчи

18 Марта 2026 09:46
Сегодня в волейбольной Высшей лиге Азербайджана состоятся еще три матча 18-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в мужском турнире "Азеррейл" встретится с "Хиласэдиджи".

Матч пройдет в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и начнется в 17:00.

В женском турнире состоятся две игры. "Азеррейл" сыграет с "Гянджляр", а DH Volley встретится с "Национальной авиационной академией". Матчи пройдут в зале Федерации волейбола Азербайджана и начнутся соответственно в 16:00 и 18:00.

Отметим, что накануне в мужском турнире "Нефтчи" обыграл "Гянджляр" (3:0), а "Орду" оказался сильнее "Муров Аз Терминал" (3:2). В женском турнире "Туран Товуз" победил "Муров Аз Терминал" со счетом 3:1.

