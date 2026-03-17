Сегодня пройдет 18-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу стартует 18-й тур.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, в первый игровой день состоятся матчи в мужском и женском чемпионатах.

В мужской части турнира "Нефтчи" сыграет с "Гянджляр", а "Орду" встретится с "Муров Аз Терминал". Оба матча пройдут в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям и начнутся в 16:00 и 18:00 соответственно.

В женском чемпионате "Муров Аз Терминал" сыграет на выезде с "Тураном". Встреча состоится в Товузском олимпийском спортивном комплексе и начнется в 17:00.