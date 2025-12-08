8 Декабря 2025
RU

Джалил Джалилов: "Видимо, для спортивных телеканалов есть что-то поважнее, чем волейбол" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейбол
Интервью
8 Декабря 2025 13:15
32
Джалил Джалилов: "Видимо, для спортивных телеканалов есть что-то поважнее, чем волейбол" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

9 декабря мужской волейбольный клуб "Хиласэдиджи" играет в Баку первый матч 1/16 финала Challenge Cup против бельгийского "Линдемана".

İdman.Biz удалось поговорить с главным тренером нашей команды Джалилом Джалиловым и узнать последние новости перед этим важнейшим поединком.

- При всем уважении к сопернику, "Линдеман" не является таким уж непроходимым соперником. Какие конкретные цели поставлены перед клубом на предстоящий поединок в Баку?

- Да, я согласен с вами - нынешний наш соперник менее опытен, чем "Стяуа", которую мы одолели в 1/32 финала, и его нельзя назвать непроходимым. Поэтому руководством клуба перед командой поставлена конкретная цель - уже в первом матче победить со счетом 3:0 или хотя бы 3:1, чтобы сделать весомый задел перед гостевым поединком.

- А что дальше? На что рассчитывает "Хиласэдиджи" в этом турнире?

- Ну, давайте не будем "делить шкуру неубитого медведя". Мы сейчас целиком и полностью сосредоточены на данной игре и данном сопернике.

- Я задал этот вопрос, так как клуб собирался усилиться каким-то звездным игроком мирового уровня. Не собираетесь же вы усиливаться только ради пары матчей в этом турнире...

- Совершенно верно. Мы хотим дойти хотя бы до полуфинала - тогда можно считать наш дебют в данном турнире успешным. А что касается звездного игрока, то это игрок сборной Бразилии, пасующий топ-уровня Калисио. К сожалению, он не успевает помочь нам в первом матче, так как контракт еще не подписан, но мы уверены, что если договоримся, то он поможет в ответном поединке, который состоится 7 января в Бельгии. А пока всех любителей волейбола и болельщиков нашего клуба призываю поддержать команду - матч состоится завтра в 18:00 на нашей домашней площадке, в Спортивно-оздоровительном центре в поселке Говсаны.

- Он вмещает около двух тысяч зрителей. Уверен, что желающих посмотреть матч гораздо больше. А как быть остальным? По какому телеканалу можно посмотреть игру?

- К сожалению, ни по какому. Ни CBC Sport, ни İdman TV по разным причинам не будут транслировать матч, и это очень обидно. Ведь это не рядовая игра чемпионата страны, а матч еврокубка. И тем более игра, где мы имеем очень большие шансы на победу и хотели бы порадовать отечественных телезрителей. Видимо, есть что-то поважнее, чем волейбол.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Определена программа следующего тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу
7 Декабря 05:24
Волейбол

Определена программа следующего тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Матчи состоятся 10, 11 и 13 декабря

Высшая лига Азербайджана: "Абшерон" вырвал победу у "Азеррейл" - ОБНОВЛЕНО
5 Декабря 20:40
Волейбол

Высшая лига Азербайджана: "Абшерон" вырвал победу у "Азеррейл" - ОБНОВЛЕНО

Пятисетовое противостояние завершилось успехом команды из Абшерона

Высшая лига Азербайджана по волейболу: состоялись очередные матчи V тура - ОБНОВЛЕНО
4 Декабря 20:22
Волейбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: состоялись очередные матчи V тура - ОБНОВЛЕНО

V тур Высшей лиги среди женщин завершится завтра
Елена Пархоменко: “Азербайджанским специалистам сложнее получать международные назначения” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 10:41
Волейбол

Елена Пархоменко: “Азербайджанским специалистам сложнее получать международные назначения” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью с супервайзером и известной в прошлом волейболисткой Еленой Пархоменко

В мужской и женской Высших лигах Азербайджана прошли матчи пятого тура - ОБНОВЛЕНО
3 Декабря 21:23
Волейбол

В мужской и женской Высших лигах Азербайджана прошли матчи пятого тура - ОБНОВЛЕНО

В первый день турнира состоялись четыре матча

Николь Дэвис: "Волейбол в Азербайджане оставил в моей жизни заметный след" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
3 Декабря 15:42
Волейбол

Николь Дэвис: "Волейбол в Азербайджане оставил в моей жизни заметный след" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Американская либеро Николь Дэвис вспомнила о своем бакинском этапе карьеры

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО
7 Декабря 08:37
MMA

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

Для азербайджанского бойца это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах