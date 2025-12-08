Джалил Джалилов: "Видимо, для спортивных телеканалов есть что-то поважнее, чем волейбол" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

9 декабря мужской волейбольный клуб "Хиласэдиджи" играет в Баку первый матч 1/16 финала Challenge Cup против бельгийского "Линдемана".

İdman.Biz удалось поговорить с главным тренером нашей команды Джалилом Джалиловым и узнать последние новости перед этим важнейшим поединком.

- При всем уважении к сопернику, "Линдеман" не является таким уж непроходимым соперником. Какие конкретные цели поставлены перед клубом на предстоящий поединок в Баку?

- Да, я согласен с вами - нынешний наш соперник менее опытен, чем "Стяуа", которую мы одолели в 1/32 финала, и его нельзя назвать непроходимым. Поэтому руководством клуба перед командой поставлена конкретная цель - уже в первом матче победить со счетом 3:0 или хотя бы 3:1, чтобы сделать весомый задел перед гостевым поединком.

- А что дальше? На что рассчитывает "Хиласэдиджи" в этом турнире?

- Ну, давайте не будем "делить шкуру неубитого медведя". Мы сейчас целиком и полностью сосредоточены на данной игре и данном сопернике.

- Я задал этот вопрос, так как клуб собирался усилиться каким-то звездным игроком мирового уровня. Не собираетесь же вы усиливаться только ради пары матчей в этом турнире...

- Совершенно верно. Мы хотим дойти хотя бы до полуфинала - тогда можно считать наш дебют в данном турнире успешным. А что касается звездного игрока, то это игрок сборной Бразилии, пасующий топ-уровня Калисио. К сожалению, он не успевает помочь нам в первом матче, так как контракт еще не подписан, но мы уверены, что если договоримся, то он поможет в ответном поединке, который состоится 7 января в Бельгии. А пока всех любителей волейбола и болельщиков нашего клуба призываю поддержать команду - матч состоится завтра в 18:00 на нашей домашней площадке, в Спортивно-оздоровительном центре в поселке Говсаны.

- Он вмещает около двух тысяч зрителей. Уверен, что желающих посмотреть матч гораздо больше. А как быть остальным? По какому телеканалу можно посмотреть игру?

- К сожалению, ни по какому. Ни CBC Sport, ни İdman TV по разным причинам не будут транслировать матч, и это очень обидно. Ведь это не рядовая игра чемпионата страны, а матч еврокубка. И тем более игра, где мы имеем очень большие шансы на победу и хотели бы порадовать отечественных телезрителей. Видимо, есть что-то поважнее, чем волейбол.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz