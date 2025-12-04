4 Декабря 2025
Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня состоятся очередные матчи V тура

Волейбол
Новости
4 Декабря 2025 11:25
Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня состоятся очередные матчи V тура

Сегодня в рамках V тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут очередные матчи.

Как сообщает İdman.Biz, команда "Национальная авиационная академия" сыграет с "Муров Аз Терминал".

Матч состоится в спортивном зале Национальной авиационной академии.

Другой поединок пройдет между UNEC и "Туран" в спортивном зале UNEC.

Оба матча начнутся в 17:00.

Отметим, что вчера в рамках тура в матче DH Volley - "Гянджляр" победу со счетом 3:0 одержала первая команда. V тур Высшей лиги среди женщин завершится завтра.

İdman.Biz

