1 Декабря 2025
Представитель Федерации волейбола Азербайджана получил назначение от CEV

Волейбол
Новости
1 Декабря 2025 10:09
Михаил Фришман, специалист по международным связям отдела коммуникации Федерации волейбола Азербайджана, получил назначение от Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, Фришман выступит в роли супервайзера на матче IV раунда квалификации Женской Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" (Греция) и "Эджзаджибаши" (Турция), оценивая работу судей.

Игра состоится 2 декабря в Пирее (Греция). Главными арбитрами встречи выступят болгарин Добромир Добрев и поляк Мацей Твардовски.

