Представитель Федерации волейбола Азербайджана получил назначение от CEV

Михаил Фришман, специалист по международным связям отдела коммуникации Федерации волейбола Азербайджана, получил назначение от Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, Фришман выступит в роли супервайзера на матче IV раунда квалификации Женской Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" (Греция) и "Эджзаджибаши" (Турция), оценивая работу судей.

Игра состоится 2 декабря в Пирее (Греция). Главными арбитрами встречи выступят болгарин Добромир Добрев и поляк Мацей Твардовски.

İdman.Biz