Евроволей-2026: делегация CEV и Infort посетили Национальную гимнастическую арену

Члены оргкомитета чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026 года от Европейской конфедерации волейбола (CEV) и представители компании Infort, официального транслятора турнира, находясь в Баку, посетили Национальную гимнастическую арену.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана (AVF), гости ознакомились с техническими возможностями арены, инфраструктурой, зонами для команд и медиа, местами для телевизионной трансляции, а также зонами обслуживания болельщиков, где будут проходить игры группы C, принимаемые нашей страной.

Представителям подробно рассказали о проделанной работе и подготовительных этапах, запланированных на ближайшие месяцы, а также состоялся обмен мнениями.

Отметим, что в группе C будут соревноваться команды Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании. Матчи других групп пройдут в Турции (группа A), Чехии (группа B) и Швеции (группа D).

İdman.Biz