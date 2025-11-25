25 Ноября 2025
"Гянджа" продлила контракт с азербайджанской волейболисткой

25 Ноября 2025 18:18
"Гянджа" продлила контракт с волейболисткой Аминой Рамазановой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу команды, 21-летняя спортсменка будет защищать цвета западного клуба до конца текущего сезона.

