"Гянджа" продлила контракт с азербайджанской волейболисткой

"Гянджа" продлила контракт с волейболисткой Аминой Рамазановой.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу команды, 21-летняя спортсменка будет защищать цвета западного клуба до конца текущего сезона.
