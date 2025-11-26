Елена Пархоменко получила первое международное назначение от CEV

Менеджер мужской сборной Азербайджана по волейболу Елена Пархоменко впервые в карьере получила назначение на международный матч от Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, Пархоменко будет супервайзером в матче 1/16 финала Кубка CEV среди женщин.

Бывшая волейболистка национальной сборной 27 ноября в Стамбуле оценит работу судей в игре между "Турецкие Авиалинии" и испанской "Аварка Менорка".

Для Пархоменко это станет первым международным назначением от CEV, что является значимым шагом как для специалиста, так и для азербайджанского волейбола.

İdman.Biz