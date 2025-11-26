26 Ноября 2025
RU

Елена Пархоменко получила первое международное назначение от CEV

Волейбол
Новости
26 Ноября 2025 11:07
37
Елена Пархоменко получила первое международное назначение от CEV

Менеджер мужской сборной Азербайджана по волейболу Елена Пархоменко впервые в карьере получила назначение на международный матч от Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, Пархоменко будет супервайзером в матче 1/16 финала Кубка CEV среди женщин.

Бывшая волейболистка национальной сборной 27 ноября в Стамбуле оценит работу судей в игре между "Турецкие Авиалинии" и испанской "Аварка Менорка".

Для Пархоменко это станет первым международным назначением от CEV, что является значимым шагом как для специалиста, так и для азербайджанского волейбола.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Евроволей-2026: делегация CEV и Infort посетили Национальную гимнастическую арену
13:20
Волейбол

Евроволей-2026: делегация CEV и Infort посетили Национальную гимнастическую арену

В Азербайджане готовятся к приему игр группы C с участием шести команд
Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня завершится IV тур
10:38
Волейбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня завершится IV тур

В Товузе состоится матч "Туран" – DH Volley
Высшая лига Азербайджана: "Муров Аз Терминал" уступил UNEC - ОБНОВЛЕНО
25 Ноября 20:26
Волейбол

Высшая лига Азербайджана: "Муров Аз Терминал" уступил UNEC - ОБНОВЛЕНО

Тур завершится 26 ноября
"Гянджа" продлила контракт с азербайджанской волейболисткой
25 Ноября 18:18
Волейбол

"Гянджа" продлила контракт с азербайджанской волейболисткой

21-летняя спортсменка будет выступать за клуб до конца текущего сезона
Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Азеррейл" уступил "авиаторам"- ОБНОВЛЕНО
24 Ноября 20:33
Волейбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: "Азеррейл" уступил "авиаторам"- ОБНОВЛЕНО

Команда авиационной академии вырвала победу в четвертом туре Высшей лиги

Азербайджанский арбитр назначен главным судьей матча Challenge Cup
24 Ноября 14:42
Волейбол

Азербайджанский арбитр назначен главным судьей матча Challenge Cup

Фикрет Ахундов будет обслуживать встречу "Паниониос" – CSM Corona

Самое читаемое

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"