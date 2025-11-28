28 Ноября 2025
Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня завершится IV тур

28 Ноября 2025 10:48
Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня завершится IV тур

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужских команд завершится IV тур.

Как сообщает İdman.Biz, "Муров Аз Терминал" встретится с командой "Гянджляр".

Матч состоится в спортивном зале "Муров Аз Терминал" и начнется в 16:00.

