Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня завершится IV тур

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди мужских команд завершится IV тур.

Как сообщает İdman.Biz, "Муров Аз Терминал" встретится с командой "Гянджляр".

Матч состоится в спортивном зале "Муров Аз Терминал" и начнется в 16:00.

İdman.Biz