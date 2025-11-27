27 Ноября 2025
Кубок Челлендж: названа дата матчей "Хиласэдиджи" в 1/16 финала

Волейбол
Новости
27 Ноября 2025 11:38
Кубок Челлендж: названа дата матчей "Хиласэдиджи" в 1/16 финала

Стала известна дата матчей мужской волейбольной команды "Хиласэдиджи" в 1/16 финала Кубка Челлендж против бельгийского клуба "Линдеманс".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, первый матч команда проведет 9 декабря в Баку.

Игра пройдет в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям и начнется в 18:00. Ответный матч состоится 7 января 2026 года в Бельгии.

Отметим, что азербайджанский клуб прошел в этот раунд, выбив из соревнований румынскую "Стяуа" в 1/32 финала.

