Елена Пархоменко: “Азербайджанским специалистам сложнее получать международные назначения” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Недавно несколько азербайджанских специалистов по волейболу получили международные назначения от Европейской конфедерации волейбола (CEV). Среди них – представительница Федерации, известная в прошлом волейболистка Елена Пархоменко. Она в качестве супервайзера участвовала в матче 1/16 финала Кубка CEV среди женщин между “Турецкими Авиалиниями” и испанской “Аварка Менорка”. Это стало ее первым назначением от CEV на международной арене.

О работе супервайзером и своем опыте Елена Пархоменко рассказала İdman.Biz.

– Ранее вы были менеджером мужской сборной. Почему решили стать супервайзером?

– Меня всегда это интересовало. Ранее, когда турниры проходили в Азербайджане, я старалась помогать команде, которая работала с судейской комиссией и супервайзерами. Совмещать должность менеджера и супервайзера нельзя – конфликт интересов. Поэтому я решила полностью переквалифицироваться. Все-таки это международный опыт, поездки, новые знакомства и возможность всегда оставаться в волейболе.

– За что отвечает супервайзер?

– Супервайзер контролирует соблюдение всех правил и регламента: от готовности площадки, оборудования и рекламы до проверки формы игроков, документов команд, работы онлайн-систем и трансляций. На исход матча мы не влияем, но вносим в протокол любые инциденты – судейские ошибки, протесты команд и другие ситуации.

– Как стать супервайзером? Нужно ли быть волейболистом в прошлом?

– Не обязательно, но знания и любовь к волейболу сильно помогают. Также необходим английский язык, навыки работы с компьютером и изучение материалов CEV. Обычно супервайзеры имеют опыт в волейболе: бывшие игроки, менеджеры или сотрудники федерации. Есть и те, кто не связан с клубами и спортивными структурами, но когда-то занимался волейболом и постоянно обновляет знания о требованиях CEV. Дело в том, что регулярно появляются новые правила относительно организации соревнований, необходимо быть в курсе событий.

– А как проходит процесс назначения на международные соревнования?

– Сначала подаешь заявку, затем изучаешь множество материалов и проходишь тестирование. После организуются вебинары, на которых мы повторно разбираем все экзаменационные вопросы.

– Как прошло ваше первое назначение?

– Я очень переживала, даже скажу, немного перенервничала. Это все-таки совсем другой уровень ответственности. Были небольшие сбои в системе, но мы все оперативно исправили.

– А если сравнить уровень организации матчей чемпионата Азербайджана с международным уровнем, отстаем ли мы в чем-то?

– Нет, я не думаю, что мы отстаем. Мы провели немало соревнований высокого уровня, и успешно справились с их организацией. Да, не во всех залах есть необходимое оборудование, например тот же score sheet (электронное табло, показывающее счет матча – прим.авт.). Но в целом в чемпионате Азербайджана мы стараемся работать на максимально высоком уровне.

– Может ли азербайджанский супервайзер быть назначен на местные матчи?

– Да, я работаю супервайзером на национальном первенстве. Но если речь о международных матчах, проходящих в Азербайджане, то тут все зависит от CEV. Для игр с участием азербайджанских команд стараются назначать нейтральных супервайзеров, чтобы исключить конфликт интересов.

– Получили ли вы новые назначения?

– Да, на матч, который пройдет в январе в Румынии. Назначения зависят от отзывов и опыта: чем лучше работаешь, тем чаще доверяют турниры. Я получила хорошие отзывы от опытных азербайджанских супервайзеров. Спасибо за их поддержку. Для Азербайджана есть, конечно, свои сложности: географическое положение, дорогие перелеты, визовые вопросы. Поэтому нашим специалистам получать назначения сложнее.

Лейла Эминова

İdman.Biz