Николь Дэвис: "Волейбол в Азербайджане оставил в моей жизни заметный след" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

В период большого волейбольного бума в Азербайджане, когда клубы приглашали в составы многих мировых звезд, Николь Дэвис являлась одной из ярчайший имен. В сезоне 2010/11 американская либеро выступала за "Локомотив", вместе с которым дошла до финала Кубка Челлендж. Двукратная серебряная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в интервью İdman.Biz вспомнила о бакинском этапе карьеры и рассказала о том, чем сейчас занимается.

- Николь, прошло уже много лет с момента вашей игры в Азербайджане. Как вы вспоминаете сезон в "Локомотиве"?

- Это был очень теплый и насыщенный этап моей карьеры. Ваша страна тогда переживала настоящий волейбольный подъем - сильные лиги, болельщики, атмосфера, полная энергии. "Локомотив" был отличной командой, и я чувствовала себя частью амбициозного проекта. Мы прошли большой путь и сумели выйти в финал Кубка Челлендж - это было особенное достижение.

- Что больше всего запомнилось от пребывания в Баку?

- Люди. Азербайджанцы были невероятно гостеприимны. Я чувствовала поддержку не только в клубе, но и вне его. Баку - красивый и живой город, я с удовольствием исследовала его в свободное время. У меня сохранились только приятные воспоминания.

- Насколько тот сезон повлиял на вашу карьеру?

- Он дал мне уверенность. Это был период, когда я много работала над стабильностью и лидерством на площадке. Играя в Азербайджане, я стала более зрелой волейболисткой. Такие международные этапы делают спортсмена более гибким, учат адаптироваться к разным стилям игры и культурам.

- Вы играли во многих странах, есть с чем сравнивать. Насколько серьезным был уровень Суперлиги в те годы?

- Уровень был действительно высоким. В лиге выступало много иностранных звезд, что делало каждую игру тяжелым испытанием. Команды были конкурентоспособными, и матчи часто проходили в напряженной борьбе. Порой их судьба решалась на тай-бреке. Это был отличный период для развития азербайджанского волейбола.

- Чем вы занимаетесь сейчас?

- Продолжаю работать в волейболе, но уже больше вне площадки. Я посвящаю время обучению, консультированию, работе с молодыми спортсменами и развитию ментальной подготовки. Мне важно делиться опытом и помогать спортсменам расти не только физически, но и психологически. Волейбол остается важной частью моей жизни.

- Следите ли вы за выступлениями азербайджанских клубов сегодня?

- Периодически - да. Волейбол в Азербайджане оставил в моей жизни заметный след, поэтому мне всегда интересно видеть, как развивается лига, какие игроки приходят, как растет уровень. Всегда желаю вашим клубам успехов.

- Хотели бы вы снова посетить Баку?

- С большим удовольствием! Это город, куда приятно возвращаться. Если будет возможность - будь то крупное волейбольное мероприятие или просто путешествие - я с радостью приеду.

Заки Фейзуллаев

İdman.Biz