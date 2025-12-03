Азербайджанский арбитр получил назначение от Европейской конфедерации волейбола

Европейская конфедерация волейбола назначила азербайджанского арбитра Эльдара Зульфигарова на предстоящий матч.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на федерацию волейбола Азербайджана, арбитр международной категории будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов среди женских команд, который состоится 4 декабря во Франции между клубами Levallois Paris (Франция) и KS Developre (Польша).

Эльдар Зульфигаров назначен вторым судьей встречи. Обязанности главного арбитра выполнит португальский рефери Рикардо Феррейра.

İdman.Biz