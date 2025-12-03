3 Декабря 2025
Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня стартует V тур

3 Декабря 2025 09:53
Сегодня в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских и мужских команд стартует V тур.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день пройдут четыре матча.

В мужском турнире сначала "Азеррейл" сыграет с "Нефтчи". Встреча пройдет в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана и начнется в 16:00.

В 17:00 "Хиласэдиджи" встретится с "Муров Аз Терминал" в спортивном зале Министерства чрезвычайных ситуаций.

В Олимпийском спортивном комплексе "Абшерон" "Гянджляр" сразится с "Орду". Игра также стартует в 17:00.

В женском турнире пройдет один матч: DH Volley сыграет с "Гянджляр". Встреча начнется в 18:00 в спортивном зале Федерации волейбола Азербайджана.

