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Главный тренер сборной объяснил причину поражения в 4-х играх

Волейбол
Новости
9 Декабря 2023 11:46
Главный тренер сборной объяснил причину поражения в 4-х играх

«Основная цель нашего участия в этом турнире - повышение опыта команды».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер юношеской сборной Азербайджана по волейболу (до 18 лет), Джалил Бахтиозин.

Он прокомментировал неудачное выступление своей команды в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA). Специалист, чья команда выиграла всего один сет в 4 сыгранных им матчах, рассказал, что целью является формирование команды: "Каждая из играющих против нас команд подбирается по своим физическим показателям. Их самый маленький волейболист - ростом 1,90 метра. Тем не менее, наша сборная улучшает свою игру от игры к игре. В последнем матче против Эстонии нам удалось выиграть 1 сет. По ходу матчей игроки лучше понимают друг друга».

По словам Бахтиозина, основная цель федерации - привлечение молодежи к спорту и популяризация волейбола среди детей в Азербайджане: "Хотя нам не удалось достигнуть больших успехов в этих соревнованиях, я считаю, что мы успешно реализовали заданную стратегию. В будущем эта команда будет играть еще лучше.

После пандемии наступил огромный перерыв. Спортсмены не могли долгое время тренироваться вместе, не участвовали в соревнованиях. Это тоже влияет на результат. Желаю, чтобы в будущем проводились внутренние соревнования между этими возрастными группами. Только тогда мы выявим лучших волейболистов. После этого можно говорить о результате. Конечно, нам хотелось победить и в этом турнире. Но мы должны говорить реалистично. Опыта нашей команды оказалось недостаточно».

Отметим, что наша сборная сегодня проведет свой последний матч в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) против хозяев - Грузии. Матч начнется в 18:00.

Эмин Ага

Sports.biz

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