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Два бакинских матча Евролиги для Эльдара Зульфугарова

Волейбол
Новости
10 Мая 2025 15:28
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Два бакинских матча Евролиги для Эльдара Зульфугарова

Азербайджанский арбитр международной категории по волейболу Эльдар Зульфугаров утвержден Европейской конфедерацией на матчи Золотой Евролиги среди женских команд.

Как передает İdman.biz, он поработает на нескольких встречах первого мини-турнира, который пройдет с 30 мая по 1 июня в Баку.

31 мая Зульфугаров вместе со своим турецким коллегой Джанером Джылдыром отсудит встречу Словения - Венгрия. А на следующий день вместе с Дежаном Рогичем (Сербия) он будет работать на матче Азербайджан - Словения.

Отметим, что сборная Азербайджана в матче открытия бакинского этапа Евролиги сыграет с Венгрией. Встреча доверена Джанеру Джылдыру (Турция) и Дежану Рогичу (Сербия).

İdman.biz

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