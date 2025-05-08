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Эльдар Алиев отсудит матчи Евролиги

Волейбол
Новости
8 Мая 2025 10:22
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Эльдар Алиев отсудит матчи Евролиги

Азербайджанский арбитр международной категории по волейболу Эльдар Алиев получил назначения от Европейской Конфедерации.

Как передает İdman.biz, он поработает на нескольких матчах второго мини-турнира Серебряной Евролиги среди мужских сборных, который пройдет 13-15 июня в Баку.

14 июня Алиев вместе со своим турецким коллегой Чеврилом Эбру Кайя отсудит встречу Венгрия - Люксембург. А на следующий день вместе с Джордже Стевановичем (Сербия) будет работать на матче Азербайджан - Венгрия.

Отметим, что сборная Азербайджана 13 июня в матче открытия бакинского этапа Серебряной Евролиги сыграет с Люксембургом. Встреча доверена Чеврил Эбру Кайя (Турция) и Джордже Стевановичу (Сербия).

İdman.biz

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