Айнур Иманова: "Наша цель - двигаться вперед, играя хорошо"

«Мы начали тренироваться через неделю после окончания чемпионата Азербайджана».

Об этом İdman.biz рассказала волейболистка сборной Азербайджана Айнур Иманова.

Она оценила подготовку нашей сборной к Золотой европейской лиге. Иманова сообщила, что тренировочный сбор, начавшийся третьего мая, с сегодняшнего дня продолжится в Словении: «У нас будут товарищеские матчи здесь. Оттуда мы вернемся в столицу 25 мая и будем готовиться к игре с Венгрией. Наша цель как команды - двигаться вперед, играя хорошо».

Отметим, что свою первую встречу наша сборная проведет 30 мая против сборной Венгрии.

Айтадж Сахяд

İdman.biz