Бронзовый призер чемпионата Азербайджана расстался с шестью игроками

«Хиласэдиджи», завоевавший в минувшем сезоне бронзовые медали Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд, расстался с шестью игроками.

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил менеджер клуба Онат Курт.

По его словам, команду покинули серб Александр Тумбаш, украинец Богдан Мазенко, россияне Александр Поплетеев, Иван Володин, а также турецкие волейболисты Онурджан Чакыр и Серхат Джошгун. Истекшие контракты с волейболистами не были продлены.

Функционер отметил, что ведутся переговоры о продлении контрактов с кубинцем Густаво Альморой и представителем Монголии Батсуури Баттуром.

İdman.biz