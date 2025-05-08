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Бронзовый призер чемпионата Азербайджана расстался с шестью игроками

Волейбол
Новости
8 Мая 2025 15:14
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Бронзовый призер чемпионата Азербайджана расстался с шестью игроками

«Хиласэдиджи», завоевавший в минувшем сезоне бронзовые медали Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд, расстался с шестью игроками.

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил менеджер клуба Онат Курт.

По его словам, команду покинули серб Александр Тумбаш, украинец Богдан Мазенко, россияне Александр Поплетеев, Иван Володин, а также турецкие волейболисты Онурджан Чакыр и Серхат Джошгун. Истекшие контракты с волейболистами не были продлены.

Функционер отметил, что ведутся переговоры о продлении контрактов с кубинцем Густаво Альморой и представителем Монголии Батсуури Баттуром.

İdman.biz

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