"Живу в своей мечте" - Синнер опубликовал пост после победы на Уимблдоне

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сделал публикацию на личной странице в соцсетях после завоевания титула на Уимблдоне-2025.

Как сообщает İdman.biz, в финале итальянец обыграл испанца Карлоса Алькараса - 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Живу в своей мечте. Спасибо!!!» - так подписал пост Синнер.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне. В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева.

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