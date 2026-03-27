27 Марта 2026 14:01
Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал турнира в Майами

Лучшая теннисистка планеты, представительница Беларуси Арина Соболенко, стала первой финалисткой престижного турнира WTA-1000 в Майами. В полуфинальном поединке первая ракетка мира нанесла поражение второй ракетке мирового рейтинга Елене Рыбакиной из Казахстана.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу лидера классификации. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут. За это время первая ракетка мира исполнила девять эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету ее оппонентки две подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В решающем матче за титул первая ракетка мира встретится с американкой Кори Гауфф. Турнир в Майами с общим призовым фондом 9,4 млн долларов (16 млн манатов) проходит с 17 по 28 марта. Стоит отметить, что Соболенко является действующей победительницей этих соревнований — в финале прошлого года она обыграла американку Джессику Пегулу.

