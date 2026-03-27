27 Марта 2026
RU

Теннис
Новости
27 Марта 2026 00:12
14
Янник Синнер вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами

Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Майами (США), призовой фонд которого составляет чуть более $ 9,4 млн.

В матче 1/4 финала Синнер (2) уверенно, со счетом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19). Их встреча продлилась 1 час и 12 минут. В ее рамках Синнер 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Тиафо четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал "Мастерса" в Майами Синнер сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Американский теннисист устроил "симуляцию, достойную премии "Оскара" - ВИДЕО
25 Марта 14:56
Теннис

Американский теннисист устроил "симуляцию, достойную премии "Оскара" - ВИДЕО

Эпизод с попаданием мяча вызвал реакцию в соцсетях
Вторая ракетка мира и ее любовь к животным
20 Марта 20:23
Теннис

Вторая ракетка мира и ее любовь к животным - ВИДЕО

Елена Рыбакина готовится к старту в Майами
45-летняя Винус Уильямс выбыла в первом круге "тысячника" в Майами
20 Марта 01:14
Теннис

45-летняя Винус Уильямс выбыла в первом круге "тысячника" в Майами

Экс-первая ракетка мира уступила британке Франческе Джонс
Арина Соболенко принесла свадебную фату на тренировку в Индиан-Уэллсе - ФОТО
12 Марта 21:16
Теннис

Арина Соболенко принесла свадебную фату на тренировку в Индиан-Уэллсе - ФОТО

В начале марта бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал Соболенко предложение руки и сердца
Джокович снова не смог выйти в четвертьфинал Мастерса в США
12 Марта 16:58
Теннис

Джокович снова не смог выйти в четвертьфинал Мастерса в США

Сербский теннисист сенсационно уступил Дрейперу на Индиан-Уэллс

Российскую теннисистку отстранили почти на четыре года за договорные матчи
11 Марта 00:38
Теннис

Российскую теннисистку отстранили почти на четыре года за договорные матчи

Дисквалификация Туаевой началась 19 декабря 2025 года

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе
24 Марта 16:08
Мировой футбол

"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе

Журналист Даниэль Риоло сообщил о скандале в мадридском клубе из-за лечения форварда