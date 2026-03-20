RU

Вторая ракетка мира и ее любовь к животным - ВИДЕО

Теннис
Новости
20 Марта 2026 20:23
9
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая вторую строчку в мировом рейтинге, завершает подготовку к турниру WTA 1000 в Майами. В перерывах между тренировками спортсменка была замечена за общением с животными — в социальных сетях распространилось видео, на котором теннисистка гладит собаку.

Как сообщает İdman Biz, Рыбакина известна своей активной поддержкой приютов для бездомных животных. Болельщики положительно оценили кадры с участием теннисистки, отметив ее последовательность в благотворительной деятельности вне корта.

На предстоящем турнире Елена Рыбакина вступает в борьбу со второго круга. Ее соперницей станет победительница матча между соотечественницей Юлией Путинцевой и индонезийской теннисисткой Janice Tjen.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

