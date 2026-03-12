12 Марта 2026
Арина Соболенко принесла свадебную фату на тренировку в Индиан-Уэллсе - ФОТО

12 Марта 2026 21:16
Арина Соболенко принесла свадебную фату на тренировку в Индиан-Уэллсе - ФОТО

Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко принесла на свою тренировку в Индиан-Уэллсе (США) свадебную фату, сообщает İdman.Biz.

Сегодня, 12 марта, Соболенко (1) сразится с 10-й ракеткой мира канадкой Викторией Мбоко (10) за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Напомним, в начале марта бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал Соболенко предложение руки и сердца, которое она приняла. Пара состоит в отношениях с 2024 года. Франгулис также присутствовал на тренировке своей невесты.

