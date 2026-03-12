12 Марта 2026
Джокович снова не смог выйти в четвертьфинал Мастерса в США

12 Марта 2026 16:58
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович завершил выступление на турнире Indian Wells Masters, проиграв в матче четвертого круга британцу Джеку Дрейперу. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:7 в пользу британского теннисиста.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе игры Джокович исполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 6. Его оппонент продемонстрировал более мощную подачу, оформив 13 эйсов при 5 двойных ошибках и реализовав 3 брейк-поинта из 7. Для 38-летнего серба этот турнир стал крайне неудачным: днем ранее он также выбыл из парного разряда, где выступал вместе со Стефаносом Циципасом.

Несмотря на то, что Джокович является пятикратным чемпионом Индиан-Уэллс (2008, 2011, 2014–2016), он не может преодолеть барьер четвертого раунда на этом турнире с 2017 года. Джек Дрейпер, являющийся действующим победителем соревнований, в четвертьфинале встретится с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.

Отметим, что Новак Джокович удерживает рекорд по общему количеству титулов на турнирах серии "Мастерс" (40), однако Индиан-Уэллс остается для него самым статистически неудачным турниром последнего десятилетия среди всей серии ATP 1000. Начиная с 2017 года, это пятый турнир подряд (с учетом пропусков), на котором Новак Джокович не может пройти дальше четвертого круга в Индиан-Уэллс. Таким образом, серб не выходил в четвертьфинал в Калифорнии уже 9 лет.

