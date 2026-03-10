Новак Джокович вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Александра Ковачевича в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 1:6, 6:4.

Как сообщает İdman.Biz, матч длился 2 часа 3 минуты. Джокович шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Ковачевича 16 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

За выход в четвертьфинал серб поборется с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина, 19) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14).