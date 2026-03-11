Российскую теннисистку отстранили почти на четыре года за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило от соревнований и оштрафовало российскую теннисистку Алану Туаеву за нарушение Теннисной антикоррупционной программы (TACP). Об этом сообщается на сайте организации, передает İdman.Biz.

Российская спортсменка получила дисквалификацию на срок три года и девять месяцев. Также она должна выплатить штраф в размере $ 30 тыс. ($21 тыс. из которых условно). Отметим, Туаева признала нарушения ITIA. Она приняла участие в двух договорных матчах в 2023 и 2024 годах. Спортсменка отказалась от права дополнительного слушания независимым специалистом.

Дисквалификация Туаевой началась 19 декабря 2025 года и продлится до 18 сентября 2029 года.