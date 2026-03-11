11 Марта 2026
RU

Российскую теннисистку отстранили почти на четыре года за договорные матчи

Теннис
Новости
11 Марта 2026 00:38
19
Российскую теннисистку отстранили почти на четыре года за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило от соревнований и оштрафовало российскую теннисистку Алану Туаеву за нарушение Теннисной антикоррупционной программы (TACP). Об этом сообщается на сайте организации, передает İdman.Biz.

Российская спортсменка получила дисквалификацию на срок три года и девять месяцев. Также она должна выплатить штраф в размере $ 30 тыс. ($21 тыс. из которых условно). Отметим, Туаева признала нарушения ITIA. Она приняла участие в двух договорных матчах в 2023 и 2024 годах. Спортсменка отказалась от права дополнительного слушания независимым специалистом.

Дисквалификация Туаевой началась 19 декабря 2025 года и продлится до 18 сентября 2029 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Новак Джокович вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
10 Марта 01:20
Теннис

Новак Джокович вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Матч длился 2 часа 3 минуты
Азербайджанские теннисисты выступят на международных турнирах в Германии и Чехии
8 Марта 11:57
Теннис

Азербайджанские теннисисты выступят на международных турнирах в Германии и Чехии

Шесть спортсменов примут участие в серии WTT Youth Contender

ATP отменила два "челленджера" в ОАЭ и предложила игрокам самим оплатить билеты из Омана - ФОТО
4 Марта 07:14
Теннис

ATP отменила два "челленджера" в ОАЭ и предложила игрокам самим оплатить билеты из Омана - ФОТО

Стоимость перелета - 5 тысяч евро
Михаил Тимофеев: “Семь теннисистов будут бороться за олимпийскую лицензию” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
26 Февраля 15:18
Теннис

Михаил Тимофеев: “Семь теннисистов будут бороться за олимпийскую лицензию” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер рассказал, что команда регулярно отправляется в Китай для тренировок с лучшими спортсменами мира
45-летняя Винус Уильямс в двух сетах проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Остине
25 Февраля 05:40
Теннис

45-летняя Винус Уильямс в двух сетах проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Остине

Матч продолжался 1 час 36 минут
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран
Пиастри разбил болид до старта Гран-при Австралии
8 Марта 10:12
Формула 1

Пиастри разбил болид до старта Гран-при Австралии

Пилот "Макларена" не смог принять участие в домашней гонке