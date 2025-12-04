4 Декабря 2025
Кори Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2025 года

4 Декабря 2025 05:12
Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая третье место в рейтинге WTA и являющаяся двукратной чемпионкой турниров Большого шлема, возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Sportico. Ее общий заработок за 2025 год составил 31 миллион долларов, включая 23 миллиона от спонсорских контрактов, сообщает İdman.Biz.

Второе место в рейтинге заняла первая ракетка мира Арина Соболенко, заработавшая 30 миллионов долларов, из которых 15 миллионов - призовые. На третьей позиции расположилась Ига Швентек из Польши, чей годовой доход оценен в 23,1 миллиона долларов.

Отмечается, что в топ-15 списка вошли десять представительниц тенниса, что подчеркивает доминирование этого вида спорта среди высокооплачиваемых спортсменок мира.

Теннисистки в топ-15 рейтинга Sportico:

1. Кори Гауфф (США) - 31 млн долларов (8 млн призовые, 23 млн контракты).
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 30 млн долларов (15 млн + 15 млн).
3. Ига Швентек (Польша) - 23,1 млн долларов (10,1 млн + 13 млн).
4. Чжэн Циньвэнь (Китай) - 20,6 млн долларов (1,6 млн + 19 млн).
5. Мэдисон Киз (США) - 13,4 млн долларов (4,4 млн + 9 млн).
6. Елена Рыбакина (Казахстан) - 12,6 млн долларов (8,6 млн + 4 млн).
7. Наоми Осака (Япония) - 12,5 млн долларов (2,5 млн + 10 млн).
8. Аманда Анисимова (США) - 10,8 млн долларов (7,3 млн + 3,5 млн).
9. Джессика Пегула (США) - 10,5 млн долларов (5,5 млн + 5 млн).
10. Винус Уильямс (США) - 10,2 млн долларов (219 тысяч + 10 млн).

