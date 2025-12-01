Новак Джокович встретился с Metallica на Гран-при Формулы-1 в Катаре - ФОТО

24-кратный чемпион турниров по теннису из серии Большого шлема, бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович сфотографировался со знаменитой метал-группой Metallica и опубликовал снимок на личной странице в соцсетях.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен встретился с музыкантами во время Гран-при Формулы-1 в Катаре.

В сезоне-2025 38-летний Новак Джокович завоевал два титула категории ATP-250 – на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария).

Отметим, что Новак выступил на всех четырех турнирах из серии Большого шлема и на каждом из них дошел до полуфинальной стадии. Сезон он завершил на четвертой строчке мирового рейтинга ATP.

