30 Ноября 2025
Восьмая ракета мира во второй раз стал отцом в 23 года

30 Ноября 2025 16:51
Восьмая ракетка мира Лоренцо Музетти во второй раз стал отцом.

Как передает İdman.Biz, итальянский теннисист сообщил радостную новость в своих социальных сетях, отметив, что вместе с возлюбленной Вероникой они назвали новорожденного сына Леандро.

Напомним, первый ребенок пары, сын Людовико, родился в марте 2024 года. Таким образом, семья Музетти пополнилась вторым мальчиком.

23-летний Музетти завершил сезон участием в Итоговом турнире ATP 2025 в Турине, куда получил путевку после снятия Новака Джоковича. На групповом этапе он одержал одну победу — над австралийцем Алексом де Минором, однако выйти в полуфинал не смог. Победителем турнира стал его соотечественник Янник Синнер.

İdman.Biz

