Серена Уильямс может возобновить карьеру в 44 года

Американская теннисистка Серена Уильямс может возобновить профессиональную карьеру. Как передает İdman.Biz об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.

Как отмечает источник, несколько месяцев назад 44-летняя спортсменка подала заявку на восстановление и была включена в списки антидопингового тестирования.

Уильямс завершила карьеру в 2022 году. На ее счету 73 титула на уровне WTA в одиночном разряде. Американка в частности по семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон, шесть раз — US Open и трижды — "Ролан Гаррос". Также Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, у нее три "золота" в парном разряде и одна золотая медаль — в одиночном.

