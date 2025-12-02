2 Декабря 2025
RU

Серена Уильямс может возобновить карьеру в 44 года

Теннис
Новости
2 Декабря 2025 22:30
5
Серена Уильямс может возобновить карьеру в 44 года

Американская теннисистка Серена Уильямс может возобновить профессиональную карьеру. Как передает İdman.Biz об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.

Как отмечает источник, несколько месяцев назад 44-летняя спортсменка подала заявку на восстановление и была включена в списки антидопингового тестирования.

Уильямс завершила карьеру в 2022 году. На ее счету 73 титула на уровне WTA в одиночном разряде. Американка в частности по семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон, шесть раз — US Open и трижды — "Ролан Гаррос". Также Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, у нее три "золота" в парном разряде и одна золотая медаль — в одиночном.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Новак Джокович встретился с Metallica на Гран-при Формулы-1 в Катаре - ФОТО
1 Декабря 11:38
Теннис

Новак Джокович встретился с Metallica на Гран-при Формулы-1 в Катаре - ФОТО

Теннисист опубликовал снимок на личной странице в соцсетях
Восьмая ракета мира во второй раз стал отцом в 23 года
30 Ноября 16:51
Теннис

Восьмая ракета мира во второй раз стал отцом в 23 года

Итальянский теннисист сообщил о рождении сына, которого назвали Леандро

В Бразилии откроется теннисный центр Рафаэля Надаля
28 Ноября 13:33
Теннис

В Бразилии откроется теннисный центр Рафаэля Надаля

Открытие нового центра запланировано на конец 2028 года
Серена Уильямс рассказала, что считает проявлением любви
28 Ноября 09:49
Теннис

Серена Уильямс рассказала, что считает проявлением любви

Теннисистка поделилась в соцсетях размышлениями о настоящей любви
Любимый спорт азербайджанских миллионеров - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ с лучшим паделистом страны + ФОТО/ВИДЕО
27 Ноября 15:59
Другие

Любимый спорт азербайджанских миллионеров - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ с лучшим паделистом страны + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с первой ракеткой Азербайджана по падел-теннису Кямилем Исмаиловым
Янник Синнер стал автором уникального достижения по итогам сезона-2025
27 Ноября 11:53
Теннис

Янник Синнер стал автором уникального достижения по итогам сезона-2025

Итальянский теннисист выиграл Australian Open, Уимблдон, Итоговый турнир АТР и "Мастерс" в Париже

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста