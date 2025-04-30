Подписан Меморандум о сотрудничестве между Федерациями тхэквондо Азербайджана и Иордании - ФОТО

Президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, находящийся с визитом в Иордании, встретился с президентом Федерации тхэквондо Иордании принцем Рашидом бин Аль Хасаном.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждалась проделанная работа по развитию тхэквондо в Азербайджане и Иордании, а также достигнутые успехи. Была отмечена важность укрепления сотрудничества между обеими федерациями в целях повышения популярности этого вида спорта, состоялся широкий обмен мнениями.

В конце встречи был подписан «Меморандум о сотрудничестве по укреплению взаимодействия в области развития тхэквондо между Федерацией тхэквондо Азербайджана и Федерацией тхэквондо Иордании».

Меморандум предусматривает сотрудничество по проведению взаимных учебно-тренировочных сборов, семинаров, обмену опытом спортсменов и тренеров и другим вопросам с целью укрепления связей между Азербайджаном и Иорданией в области тхэквондо.

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