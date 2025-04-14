14 Апреля 2025
RU

"Алтай" занял второе место на чемпионате Европы - ФОТО

Тхэквондо
Новости
14 Апреля 2025 14:30
14
"Алтай" занял второе место на чемпионате Европы - ФОТО

В Таллине, столице Эстонии, продолжается чемпионат Европы по клубному тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях представляют три клуба.

За призовые места борются тхэквондисты клубов «Алтай», «Атлет» и «Мубариз». В соревнованиях юниоров наши спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Фатех Султанлы (40 кг), Джахид Исмаилзаде (52 кг) и Фарид Маликли (24 кг) победили всех своих соперников и стали чемпионами. Фархад Маликли (24 кг) завоевал серебро, а Акпер Тагиев (27 кг) и Аждар Галабеков (36 кг) завоевали бронзу. «Алтай» занял второе место в общекомандном зачете, завоевав две золотые медали.

Отметим, что чемпионат завершится сегодня.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Всемирное тхэквондо провело инспекцию столицы ЧМ
11 Апреля 10:15
Тхэквондо

Всемирное тхэквондо провело инспекцию столицы ЧМ

Была проведена комплексная проверка готовности города-организатора и встреча с Оргкомитетом
Азербайджанский судья на клубном чемпионате Европы
11 Апреля 00:46
Тхэквондо

Азербайджанский судья на клубном чемпионате Европы

Начавшиеся сегодня турниры продолжатся до 15-го апреля
Гимназиада: в копилке сборной Азербайджана 53 медали - ФОТО
9 Апреля 18:25
Тхэквондо

Гимназиада: в копилке сборной Азербайджана 53 медали - ФОТО

Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще три золотые медали

Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще 10 медалей на Гимназиаде - ФОТО
9 Апреля 17:27
Тхэквондо

Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще 10 медалей на Гимназиаде - ФОТО

Количество медалей, завоеванных нашей сборной, возросло до 50
Встреча с тхэквондистами, отправившимися на Гимназиаду - ФОТО
4 Апреля 17:09
Тхэквондо

Встреча с тхэквондистами, отправившимися на Гимназиаду - ФОТО

Они пожелали нашим тхэквондистам успехов на турнире
Определились победители чемпионата страны U-21 - ФОТО
4 Апреля 16:50
Тхэквондо

Определились победители чемпионата страны U-21 - ФОТО

В нем приняли участие 165 тхэквондистов

Самое читаемое

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля
12 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

В случае перехода трансфер может стать самым дорогим в истории футбола
Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 21:04
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО

На ковер вышли шесть борцов сборной Азербайджана
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе