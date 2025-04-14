"Алтай" занял второе место на чемпионате Европы - ФОТО

В Таллине, столице Эстонии, продолжается чемпионат Европы по клубному тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях представляют три клуба.

За призовые места борются тхэквондисты клубов «Алтай», «Атлет» и «Мубариз». В соревнованиях юниоров наши спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Фатех Султанлы (40 кг), Джахид Исмаилзаде (52 кг) и Фарид Маликли (24 кг) победили всех своих соперников и стали чемпионами. Фархад Маликли (24 кг) завоевал серебро, а Акпер Тагиев (27 кг) и Аждар Галабеков (36 кг) завоевали бронзу. «Алтай» занял второе место в общекомандном зачете, завоевав две золотые медали.

Отметим, что чемпионат завершится сегодня.

İdman.biz