Кямаледдин Гейдаров принял участие в церемонии открытия фестиваля в Иордании - ФОТО

Президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял участие в церемонии открытия 3-го спортивного фестиваля «Надежда и мечты», организованного Всемирной федерацией тхэквондо и Гуманитарным фондом тхэквондо для спортсменов-беженцев, который прошёл в Омане (Иордания).

Как сообщает İdman.biz, Гейдаров посетил церемонию по приглашению президента Всемирной федерации тхэквондо и Гуманитарного фонда тхэквондо Чунгвона Чо.

На фестивале, в котором приняли участие представители мирового спортивного сообщества, были продемонстрированы яркие выступления по различным видам спорта.

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