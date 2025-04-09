Гимназиада: в копилке сборной Азербайджана 53 медали - ФОТО

В Сербии продолжаются спортивные игры ISF U15 Гимназиада, в рамках которых проходят соревнования по тхэквондо в разделе пумсе.

Как сообщает корреспондент İdman.biz из Сербии, сборная Азербайджана завершила соревнования с тремя золотыми медалями.

В индивидуальной программе чемпионкой стала Нигяр Шакералиева, занявшая первое место на пьедестале почета.

В командных выступлениях среди девушек золотые медали завоевали Фидан Гахраманова, Аян Мамедзаде и Гюльнар Керимова. Среди юношей чемпионами стали Гамид Мамедзаде, Анил Абдулов и Орхан Агазаде.

Отметим, что благодаря этим успехам общее количество медалей сборной Азербайджана на Гимназиаде достигло 53.

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