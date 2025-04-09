Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще 10 медалей на Гимназиаде - ФОТО

Завершились соревнования тхэквондистов на спортивных играх Гимназиады ISF U15, проходящих в Сербии.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, во второй день соревнований сборная Азербайджана завоевала еще девять золотых и одну серебряную медаль.

Наши тхэквондисты Фидан Мухтарзаде (29 кг), Тапдыг Гулузаде (33 кг), Муса Сулейманлы (37 кг), Инджи Оруджзаде (37 кг), Адиш Джалилов (49 кг), Эльмир Салимов (53 кг), Эда Эрен (55 кг), Расул Джавадзаде (61 кг), Фуад Гасанов (+65 кг) завоевали золотые медали, а Эльмира Байрак (41 кг) - серебряную.

Таким образом, на спортивных играх Гимназиады ISF U15 наши тхэквондисты в общей сложности завоевали 10 золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

Отметим, что благодаря этому количество медалей, завоеванных нашей сборной, возросло до 50.

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