Всемирное тхэквондо провело инспекцию столицы ЧМ

В преддверии предстоящего чемпионата мира, запланированного на октябрь, руководство Всемирного тхэквондо (WT) во главе с ее президентом Чунг-Вон Чоу посетило Уси (Китай).

Как передает İdman.biz, была проведена комплексная проверка готовности города-организатора и встреча с Оргкомитетом.

Во время трехдневного визита должностные лица WT получили подробные инструкции от Оргкомитета Уси по вопросам логистической и оперативной подготовки. Делегация WT оценила места проведения соревнований, конференц-залы, условия размещения, транспортные планы и другую ключевую инфраструктуру. На встречах также обсуждалось планирование заседания Совета WT и Генеральной ассамблеи, которые пройдут непосредственно перед чемпионатом в октябре.

Главным событием предстоящей Генеральной ассамблеи, намеченной на 23 октября, станут выборы президента, вице-президентов и членов Совета WT. Эти выборы особенно значимы, поскольку Всемирный совет тхэквондо сократится с 37 до 25 членов, что станет важной вехой в продолжающихся усилиях организации по реформированию управления.

Ранее в Уси проводились престижные мероприятия по тхэквондо, включая «Большой шлем» и командный чемпионат мира. Этот опыт укрепил возможности и инфраструктуру города для проведения крупных международных соревнований, позиционируя его как сильного партнера для флагманского мероприятия WT.

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