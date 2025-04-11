11 Апреля 2025
RU

Всемирное тхэквондо провело инспекцию столицы ЧМ

Тхэквондо
Новости
11 Апреля 2025 10:15
13
Всемирное тхэквондо провело инспекцию столицы ЧМ

В преддверии предстоящего чемпионата мира, запланированного на октябрь, руководство Всемирного тхэквондо (WT) во главе с ее президентом Чунг-Вон Чоу посетило Уси (Китай).

Как передает İdman.biz, была проведена комплексная проверка готовности города-организатора и встреча с Оргкомитетом.

Во время трехдневного визита должностные лица WT получили подробные инструкции от Оргкомитета Уси по вопросам логистической и оперативной подготовки. Делегация WT оценила места проведения соревнований, конференц-залы, условия размещения, транспортные планы и другую ключевую инфраструктуру. На встречах также обсуждалось планирование заседания Совета WT и Генеральной ассамблеи, которые пройдут непосредственно перед чемпионатом в октябре.

Главным событием предстоящей Генеральной ассамблеи, намеченной на 23 октября, станут выборы президента, вице-президентов и членов Совета WT. Эти выборы особенно значимы, поскольку Всемирный совет тхэквондо сократится с 37 до 25 членов, что станет важной вехой в продолжающихся усилиях организации по реформированию управления.

Ранее в Уси проводились престижные мероприятия по тхэквондо, включая «Большой шлем» и командный чемпионат мира. Этот опыт укрепил возможности и инфраструктуру города для проведения крупных международных соревнований, позиционируя его как сильного партнера для флагманского мероприятия WT.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский судья на клубном чемпионате Европы
00:46
Тхэквондо

Азербайджанский судья на клубном чемпионате Европы

Начавшиеся сегодня турниры продолжатся до 15-го апреля
Гимназиада: в копилке сборной Азербайджана 53 медали - ФОТО
9 Апреля 18:25
Тхэквондо

Гимназиада: в копилке сборной Азербайджана 53 медали - ФОТО

Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще три золотые медали

Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще 10 медалей на Гимназиаде - ФОТО
9 Апреля 17:27
Тхэквондо

Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще 10 медалей на Гимназиаде - ФОТО

Количество медалей, завоеванных нашей сборной, возросло до 50
Встреча с тхэквондистами, отправившимися на Гимназиаду - ФОТО
4 Апреля 17:09
Тхэквондо

Встреча с тхэквондистами, отправившимися на Гимназиаду - ФОТО

Они пожелали нашим тхэквондистам успехов на турнире
Определились победители чемпионата страны U-21 - ФОТО
4 Апреля 16:50
Тхэквондо

Определились победители чемпионата страны U-21 - ФОТО

В нем приняли участие 165 тхэквондистов
Эльнур Аманов: "Чемпионат страны U-21 был очень полезен для наших спортсменов"
4 Апреля 14:33
Тхэквондо

Эльнур Аманов: "Чемпионат страны U-21 был очень полезен для наших спортсменов"

Он поделился своими мыслями о национальном чемпионате

Самое читаемое

"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата
Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО
10 Апреля 02:26
Борьба

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Хетаг Газюмов заступился за своего земляка
Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО
10 Апреля 09:12
Мировой футбол

Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО

Встреча прошла в Форт-Лодердейле