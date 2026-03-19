Азербайджанские таэквондисты выступят на Belgian Open

Сборная Азербайджана по таэквондо отправилась в Бельгию для участия в международном турнире Belgian Open, который пройдет 21-22 марта в городе Ломмель.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, в соревнованиях примут участие 30 азербайджанских спортсменов - 19 юниоров и 18 взрослых атлетов.

Команда вылетела в Ломмель сегодня под руководством тренеров национальной сборной Фариды Азизовой и Айхана Тагизаде. Специалисты проведут с подопечными финальную подготовку к старту и будут сопровождать их во время поединков.

Отметим, что Belgian Open - один из престижных международных турниров по таэквондо, в котором ежегодно участвуют спортсмены из десятков стран Европы и мира. Соревнования служат важной площадкой для получения международного опыта, набора рейтинговых очков и подготовки к крупным форумам, включая чемпионаты Европы и мира.

Азербайджанские таэквондисты в последние годы регулярно демонстрируют высокие результаты на международной арене. Участие в "Belgian Open" позволит молодым спортсменам проверить свои силы в конкурентной среде, а опытным атлетам - подтвердить свой уровень перед предстоящими отборочными циклами.

По итогам турнира будут определены победители и призеры в различных весовых категориях среди юниоров и взрослых спортсменов.