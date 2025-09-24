Главный тренер сборной Беларуси: Рады, что примем участие в таком престижном спортивном мероприятии

Мы рады, что примем участие в таком престижном спортивном мероприятии. Уверен, что вернемся домой с победой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил главный тренер сборной Беларуси по настольному теннису Ростислав Жадько, прибывший в Баку для участия в III Играх СНГ.

"Подготовку мы начали в начале года. Наша команда состоит из девяти человек, включая двух юношей, двух девушек, двух дополнительных участников и двух тренеров. В целом Беларусь будут представлять более 300 спортсменов в 20 видах спорта. Поскольку соревнования по настольному теннису начнутся раньше, мы прибыли заранее", - сказал Р. Жадько.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на городском стадионе Гянджи.

İdman.biz