Азербайджанский теннисист выступит на международном турнире в Швеции

Азербайджанский мастер настольного тенниса Онур Гулузаде выступит на международном турнире WTT Youth Contender в Швеции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, спортсмен примет участие в соревнованиях, которые пройдут с 4 по 7 июня в Хельсингборге.

На турнир Гулузаде отправится под руководством главного тренера национальной сборной Михаила Тимофеева.

После завершения соревнований азербайджанский спортсмен останется в Швеции для участия в учебно-тренировочном сборе, организованном Международной федерацией настольного тенниса (ITTF).

Сбор для перспективных игроков пройдет с 8 по 13 июня в Хальмстаде.