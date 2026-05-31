Азербайджанские теннисисты вышли в лидеры Евразийской лиги - ФОТО

Азербайджанские теннисисты вышли в лидеры Евразийской лиги

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на втором туре Евразийской лиги по настольному теннису, который проходит в Казахстане.

Как сообщает İdman.Biz, женская сборная под руководством Фархада Исмаилова одержала победы во всех восьми матчах тура в Астане.

В состав команды вошли Земфира Микаилова, Марзия Нурматова, Ламан Абдулхамидова и Айлин Аскерова.

Мужская сборная, которую возглавляет Рамиль Джафаров, также выступила без поражений. Команда в составе Рустама Гаджылы, Адиля Ахмедзаде и Онура Гулузаде выиграла все семь матчей в туре, проходившем в Таразе.

По итогам двух туров обе сборные Азербайджана поднялись на первое место в турнирной таблице соревнования, в котором участвуют 12 команд.

В Евразийской лиге выступают спортсмены из Казахстана, Азербайджана, России, Узбекистана и Кыргызстана. Следующие туры турнира состоятся в сентябре и декабре.

