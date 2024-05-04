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Определены сильнейшие настольные теннисисты Азербайджана

Настольный теннис
Новости
4 Мая 2024 16:48
Определены сильнейшие настольные теннисисты Азербайджана

Завершилось первенство Азербайджана по настольному теннису среди молодежи и юниоров.

İdman.biz сообщает, что в последний день соревнований определились победители и призеры в индивидуальной, парной и смешанной парной категориях.

Айлин Аскерова и Адиль Ахмедзаде одержали победу в личном зачете спортсменов 2005-2008 годов рождения. Ягмур Мамедли и Онур Гулузаде завоевали титул чемпиона страны среди игроков в настольный теннис 2009 года и младше.

Тандем Айсу Агаева-Айлин Аскерова и Адиль Ахмедзаде-Рустам Гаджилы порадовались победе в парном соревновании 2005-2008 годов рождения.

Шабнам Мансурова-Айнур Агаева и Онур Гулузаде-Омар Асланлы победили всех своих соперников среди спортсменов 2009 года и младше.

В смешанном парном разряде Тахир Губадов и Марзия Нурматова победили среди спортсменов 2005-2008 годов рождения, а в возрастной группе 2009 года и младше звания чемпионов были удостоены Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли.

Вице-президент Федерации настольного тенниса Азербайджана Эльмар Ислам, генеральный секретарь Конуль Микаилова и посол спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана, известная тхэквондистка Фарида Азизова вручили победителям и призерам дипломы и медали Министерства молодежи и спорта, а также награды Федерации.

Отметим, что в первый день первенства страны, стартовавшего 1 мая, участники показали свое мастерство в командных соревнованиях. По итогам среди девушек 2005-2008 годов рождения первое место занял коллектив «Сумгаит», а среди юношей - «Баку 1».

"Баку-1" выиграл соревнование среди девушек 2009 года рождения и младше, а команда "Шабран" - среди юношей.

İdman.biz

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