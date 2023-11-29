Завершен третий этап проекта "Научимся плавать" - Фото

Министерство молодежи и спорта завершило третий этап проекта «Научимся плавать».

İdman.biz сообщает, что к занятиям по плавании были привлечены учащиеся 1-5 классов средних школ. Они проводились в Олимпийских комплексах Гусар, Ленкорани, Ширвана, Губы, Абшерона, Сумгайыта, Шеки, Джалилабада, Бейлагана, Агджабеди, Тертера, Геранбоя, Балакен и Шамкира.

Продолжаются тренировки детей в Олимпийском спортивном комплексе Агдаша.

Основной целью проекта является пропаганда здорового образа жизни посредством плавания, а также популяризация этого вида.

Отметим, что проект стартовал в феврале.

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